Черкащанин охотничьим ножом нанес телесные повреждения девушке
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 10 ноября. УНН. Житель Черкасс, который совершил хулиганство, а также разбой в отношении малолетних, по решению суда был взят под стражу. Об этом УНН-Центр сообщили в Черкасской местной прокуратуре.
Злоумышленник с помощью охотничьего ножа нанес телесные повреждения 24-летней девушке. Кроме того, в этот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой затащил трех малолетних потерпевших в тамбур магазина, где для запугивания физическим насилием угрожал им ножницами, с целью завладения их имуществом.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 УК Украины ч. 1 ст. 187 УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.