Черкащанин охотничьим ножом нанес телесные повреждения девушке

Злоумышленник с помощью охотничьего ножа нанес телесные повреждения 24-летней девушке. Кроме того, в этот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой затащил трех малолетних потерпевших в тамбур магазина, где для запугивания физическим насилием угрожал им ножницами, с целью завладения их имуществом.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 УК Украины ч. 1 ст. 187 УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.