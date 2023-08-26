Черговий удар рф по Херсону: влучили у комунальне підприємство

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"... внаслідок обстрілу Херсону було влучання в комунальне підприємство", - написав Мрочко і показав фото наслідків атаки.

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Російські військові обстріляли Херсон. Як повідомили в Херсонській ОВА, поранення отримали дві жінки.