Черговий удар рф по Херсону: влучили у комунальне підприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У результаті чергового обстрілу рф по Херсону є влучання по комунальному підприємству. Про це повідомив голова Херсонської Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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"... внаслідок обстрілу Херсону було влучання в комунальне підприємство", - написав Мрочко і показав фото наслідків атаки.
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