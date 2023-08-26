Очередной удар рф по Херсону: попали в коммунальное предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В результате очередного обстрела рф по Херсону есть попадание по коммунальному предприятию. Об этом сообщил председатель Херсонской Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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"... в результате обстрела Херсона было попадание в коммунальное предприятие", - написал Мрочко и показал фото последствий атаки.
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