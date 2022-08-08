Черговий спалах COVID-19: Китай заблокував мешканців туристичного острова Хайнань

Деталі

На острові де минулого року було зареєстровано всього два місцеві симптоматичні випадки COVID, цього місяця було зареєстровано понад 1400 інфекцій, у тому числі 982 симптоматичні. Це найбільший спалах у провінції з того часу, як вірус був вперше зареєстрований у центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

Сплеск випадків стався на тлі зростання інтересу до туризму після того, як Китай послабив обмеження, спрямовані на внутрішні поїздки.

Загалом принаймні вісім міст із загальним населенням близько 7 мільйонів людей заявили, що їхні жителі не повинні виходити за межі того місця, де вони живуть, окрім як з необхідних причин, таких як тести на COVID, покупка продуктів.

Було призупинено роботу різних видів громадського транспорту.

Заходи діятимуть від кількох годин до кількох днів у деяких місцях.

Станом на неділю близько 25 000 туристів застрягли в Саньї, місті, що найбільше постраждало від спалаху на Хайнані, і ключовому туристичному центрі острова.

У місті Цюнхай, яке має бути закрито на три дні, всі рейси в аеропорту, заплановані на понеділок, були скасовані «з міркувань громадської безпеки».

Додамо

За даними Національної комісії охорони здоров'я Китаю, по всій країні на 7 серпня було зареєстровано 807 місцевих випадків зараження COVID-19, з яких 324 були симптоматичними, а 483 - безсимптомними.

Нових смертей не було, внаслідок чого кількість загиблих у країні залишилася незмінною на рівні 5226 осіб.

Станом на неділю в материковому Китаї було підтверджено 231 266 випадків із симптомами, включаючи як місцевих пацієнтів, так і міжнародних мандрівників із симптомами.

Столиця Китаю Пекін повідомив про два нові місцеві симптоматичні випадки за 7 серпня, у той час як Шанхай і південний технологічний центр Шеньчжень не повідомили про нові місцеві випадки.