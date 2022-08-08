Очередная вспышка COVID-19: Китай заблокировал жителей туристического острова Хайнань

Детали

На острове где в прошлом году было зарегистрировано всего два местных симптоматических случая COVID, в этом месяце было зарегистрировано более 1400 инфекций, в том числе 982 симптоматических. Это самая большая вспышка в провинции с тех пор, как вирус был впервые зарегистрирован в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.

Всплеск случаев произошел на фоне роста интереса к туризму после того, как Китай ослабил ограничения, направленные на внутренние поездки.

Всего по меньшей мере восемь городов с общим населением около 7 миллионов человек заявили, что их жители не должны выходить за пределы того места, где они живут, кроме как по необходимым причинам, таким как тесты на COVID, покупка продуктов.

Была приостановлена ​​работа разных видов общественного транспорта.

Меры будут действовать от нескольких часов до нескольких дней в некоторых местах.

По состоянию на воскресенье около 25 000 туристов застряли в Санье, городе, что больше всего пострадал от вспышки на Хайнане, и ключевом туристическом центре острова.

В городе Цюнхай, который должен быть закрыт на три дня, все рейсы в аэропорту, запланированные на понедельник, были отменены «из соображений общественной безопасности».

Добавим

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, по всей стране на 7 августа было зарегистрировано 807 местных случаев заражения COVID-19, из которых 324 были симптоматическими, а 483 – бессимптомными.

Новых смертей не было, в результате чего количество погибших в стране осталось неизменным на уровне 5226 человек.

По состоянию на воскресенье в Китае было подтверждено 231 266 случаев с симптомами, включая как местных пациентов, так и международных путешественников с симптомами.

Столица Китая Пекин сообщил о двух новых местных симптоматических случаях за 7 августа, в то время как Шанхай и южный технологический центр Шэньчжэнь не сообщили о новых местных случаях.