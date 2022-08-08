Очередная вспышка COVID-19: Китай заблокировал жителей туристического острова Хайнань
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Китайская островная провинция Хайнань, зависящая от туризма, в понедельник объявила о новых ограничениях. Регион борется с самой серьезной вспышкой COVID-19 после того, как за последние два года было зарегистрировано очень мало случаев заболевания. Об этом УНН пишет со ссылкой на Синьхуа.
Детали
На острове где в прошлом году было зарегистрировано всего два местных симптоматических случая COVID, в этом месяце было зарегистрировано более 1400 инфекций, в том числе 982 симптоматических. Это самая большая вспышка в провинции с тех пор, как вирус был впервые зарегистрирован в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.
Всплеск случаев произошел на фоне роста интереса к туризму после того, как Китай ослабил ограничения, направленные на внутренние поездки.
Всего по меньшей мере восемь городов с общим населением около 7 миллионов человек заявили, что их жители не должны выходить за пределы того места, где они живут, кроме как по необходимым причинам, таким как тесты на COVID, покупка продуктов.
Была приостановлена работа разных видов общественного транспорта.
Меры будут действовать от нескольких часов до нескольких дней в некоторых местах.
По состоянию на воскресенье около 25 000 туристов застряли в Санье, городе, что больше всего пострадал от вспышки на Хайнане, и ключевом туристическом центре острова.
В городе Цюнхай, который должен быть закрыт на три дня, все рейсы в аэропорту, запланированные на понедельник, были отменены «из соображений общественной безопасности».
Добавим
По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, по всей стране на 7 августа было зарегистрировано 807 местных случаев заражения COVID-19, из которых 324 были симптоматическими, а 483 – бессимптомными.
Новых смертей не было, в результате чего количество погибших в стране осталось неизменным на уровне 5226 человек.
По состоянию на воскресенье в Китае было подтверждено 231 266 случаев с симптомами, включая как местных пациентов, так и международных путешественников с симптомами.
Столица Китая Пекин сообщил о двух новых местных симптоматических случаях за 7 августа, в то время как Шанхай и южный технологический центр Шэньчжэнь не сообщили о новых местных случаях.