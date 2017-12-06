Черговий спалах АЧС зафіксували на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Рівненському районі на підсобному господарстві Городищенської виправної колонії № 96 загинуло троє свиней. Експертиза підтвердила захворювання на АЧС. Про це повідомили у прес-службі Рівненської ОДА, передає УНН.
На даний час проводиться умертвіння безкровним методом живих свиней.
Загалом, у колонії тварини утримуються у 2-ох приміщеннях. Будівля, де захворіло 13 свиней, знаходиться за територією колонії. А у тій, що розташована в межах установи, утримується 25 голів свиней.
Сьогодні у районі проведуть протиепізоотичну комісію, на якій затвердять план з локалізації захворювання АЧС.
Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалахи африканської чуми.
За словами нардепа С.Тригубенка, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.
Додамо, що масштабне поширення хвороби спровокувало різке подорожчання м’яса.