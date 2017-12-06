Очередную вспышку АЧС зафиксировали в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Ровенском районе в подсобном хозяйстве Городищенской исправительной колонии № 96 погибло трое свиней. Экспертиза подтвердила заболевание АЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА, передает УНН.
В настоящее время проводится умерщвление бескровным методом живых свиней.
В общем, в колонии животные содержатся в 2-х помещениях. Здание, где заболело 13 свиней, находится за территорией колонии. А в расположенном в пределах учреждения здании, содержится 25 голов свиней.
Сегодня в районе проведут противоэпизоотическую комиссии, на которой утвердят план по локализации заболевания АЧС.
Напомним, за два последних года в Украине уничтожено около 80 тысяч голов свиней из-за вспышек африканской чумы.
По словам нардепа С.Тригубенко, минимизировать потери фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от АЧС.
Добавим, что масштабное распространение болезни спровоцировало резкое подорожание мяса.