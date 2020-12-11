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"Черговий потужний сигнал": у МЗС відреагували на рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії

"Черговий потужний сигнал": у МЗС відреагували на рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Рішення ЄС продовжити термін дії економічних та секторальних санкцій щодо РФ на наступні 6 місяців є черговим потужним сигналом підтримки зусиль українського керівництва у рамках "нормандського формату" та ТКГ. Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо рішення Європейської Ради, передає пресслужба МЗС, інформує УНН.

"Міністерство закордонних справ України вітає політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних та секторальних санкцій щодо РФ на наступні 6 місяців. Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва у рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в умовах очевидної відсутності намірів російської сторони йти шляхом повного виконання усіх "мінських домовленостей" консолідований політичний тиск на РФ з боку ЄС у вигляді обмежувальних заходів (санкцій) є принципово важливим.

"У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені", - резюмували у Кулеби.

Нагадаємо, санкції проти РФ були запроваджені в липні 2014 року після окупації Росією півострова Крим. 19 березня 2015 року Рада ЄС пов’язала термін дії санкцій з повним виконанням "мінських угод". Востаннє ці обмежувальні заходи подовжувалися до 31 січня 2021 року.

Також у МЗС нагадали, що економічні та секторальні санкції щодо Російської Федерації були вперше запроваджені Європейським Союзом у 2014 році на підставі Рішення Ради ЄС №2014/512/CFSP (від 31 липня 2014 року) й застосовуються стосовно окремих галузей економіки Російської Федерації, зокрема:

▪️ фінансова сфера - обмеження операцій та контрактів з низкою банків;
▪️ експорт до Росії військової техніки, технологій та товарів подвійного призначення;
▪️ обмеження ЄС на експорт обладнання та технологій в РФ в енергетичній сфері стосуються продукції та технологій, призначених для розвідки глибоководних природних ресурсів та видобутку нафти, розвідки арктичних запасів нафти і проектів видобутку сланцевої нафти.

Санкції передбачають такі основні заборони:

▪️ обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для провідних російських компаній з мажоритарною часткою державної власності в уставному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС;
▪️ накладення експортної та імпортної заборони на торгівлю зброєю;
▪️ запровадження заборони на експорт товарів подвійного призначення для використання у воєнних цілях або для кінцевих споживачів товарів воєнного призначення у РФ;
▪️ обмеження доступу РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть використовуватися для розвідки нафти.

Як повідомлялося раніше в УНН, лідери ЄС погодили подовження санкцій щодо Росії ще на півроку.

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