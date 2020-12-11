"Черговий потужний сигнал": у МЗС відреагували на рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії

"Міністерство закордонних справ України вітає політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних та секторальних санкцій щодо РФ на наступні 6 місяців. Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва у рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в умовах очевидної відсутності намірів російської сторони йти шляхом повного виконання усіх "мінських домовленостей" консолідований політичний тиск на РФ з боку ЄС у вигляді обмежувальних заходів (санкцій) є принципово важливим.

"У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені", - резюмували у Кулеби.

Нагадаємо, санкції проти РФ були запроваджені в липні 2014 року після окупації Росією півострова Крим. 19 березня 2015 року Рада ЄС пов’язала термін дії санкцій з повним виконанням "мінських угод". Востаннє ці обмежувальні заходи подовжувалися до 31 січня 2021 року.

Також у МЗС нагадали, що економічні та секторальні санкції щодо Російської Федерації були вперше запроваджені Європейським Союзом у 2014 році на підставі Рішення Ради ЄС №2014/512/CFSP (від 31 липня 2014 року) й застосовуються стосовно окремих галузей економіки Російської Федерації, зокрема:

▪️ фінансова сфера - обмеження операцій та контрактів з низкою банків;

▪️ експорт до Росії військової техніки, технологій та товарів подвійного призначення;

▪️ обмеження ЄС на експорт обладнання та технологій в РФ в енергетичній сфері стосуються продукції та технологій, призначених для розвідки глибоководних природних ресурсів та видобутку нафти, розвідки арктичних запасів нафти і проектів видобутку сланцевої нафти.

Санкції передбачають такі основні заборони:

▪️ обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для провідних російських компаній з мажоритарною часткою державної власності в уставному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС;

▪️ накладення експортної та імпортної заборони на торгівлю зброєю;

▪️ запровадження заборони на експорт товарів подвійного призначення для використання у воєнних цілях або для кінцевих споживачів товарів воєнного призначення у РФ;

▪️ обмеження доступу РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть використовуватися для розвідки нафти.

Як повідомлялося раніше в УНН, лідери ЄС погодили подовження санкцій щодо Росії ще на півроку.