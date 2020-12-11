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3 марта, 21:00 • 64922 просмотра

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"Очередной мощный сигнал": в МИДе отреагировали на решение ЕС о продлении санкций против России

"Очередной мощный сигнал": в МИДе отреагировали на решение ЕС о продлении санкций против России

Киев  •  УНН

 • 11315 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Решение ЕС продлить срок действия экономических и секторальных санкций в отношении РФ на последующие 6 месяцев является очередным мощным сигналом поддержки усилий украинского руководства в рамках "нормандского формата" и ТКГ. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно решения Европейского Совета, передает пресс-служба МИДа, сообщает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины приветствует политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических и секторальных санкций в отношении РФ на последующие 6 месяцев. Рассматриваем это решение как очередной мощный сигнал поддержки ЕС усилий украинского руководства в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях очевидного отсутствия намерений российской стороны идти по пути полного выполнения всех "минских договоренностей" консолидированное политическое давление на РФ со стороны ЕС в виде ограничительных мероприятий (санкций) является принципиально важным.

"В случае продолжения российской агрессии против Украины, санкции должны быть усилены", - резюмировали у Кулебы.

Напомним, санкции против РФ были введены в июле 2014 года после оккупации Россией полуострова Крым. 19 марта 2015 года Совет ЕС связал срок действия санкций с полным выполнением "минских соглашений". Последний раз эти ограничительные меры продливались до 31 января 2021 года.

Также в МИДе напомнили, что экономические и секторальные санкции в отношении Российской Федерации были впервые введены Европейским Союзом в 2014 году на основании Решения Совета ЕС №2014/512/CFSP (от 31 июля 2014 года) и применяются в отношении отдельных отраслей экономики Российской Федерации, в частности:

▪️ финансовая сфера - ограничение операций и контрактов с рядом банков;
▪️ экспорт в Россию военной техники, технологий и товаров двойного назначения;
▪️ ограничения ЕС на экспорт оборудования и технологий в РФ в энергетической сфере касаются продукции и технологий, предназначенных для разведки глубоководных природных ресурсов и добычи нефти, разведки арктических запасов нефти и проектов добычи сланцевой нефти.

Санкции предусматривают следующие основные запреты:

▪️ ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для ведущих российских компаний с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС;
▪️ наложение экспортного и импортного запрета на торговлю оружием;
▪️ введение запрета на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в РФ;
▪️ ограничение доступа РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут использоваться для разведки нефти.

Как сообщалось ранее в УНН, лидеры ЕС согласовали продление санкций в отношении России еще на полгода.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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