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Чергові обшуки у Києві: цього разу прийшли в КП "Плесо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На території столичного комунального підприємства "Плесо" проводять обшуки за обвинуваченням у забрудненні довкілля та порушенні законодавства про охорону водних ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані КМДА.

Чергові обшуки у Києві: цього разу прийшли в КП "Плесо"

Деталі

Обшуки проводять за фактом забруднення невідомими особами водойми оз. Опечень-5 2019 року. Тоді для виконання припису Держекоінспекції комунальне підприємство "Плесо" звернулося до Київської аварійно-рятувальної служби, яка ліквідувала наслідки зазначеного забруднення. Винних у скоєнні цього правопорушення досі не знайдено.

Обшуки здійснюють за обвинуваченням КП "Плесо" у забрудненні довкілля та порушенні законодавства про охорону водних ресурсів.

Додамо, що КП "Плесо" — балансоутримувач зазначеної водойми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розкрадання 1,5 млн грн: правоохоронці продовжують обшуки на “Київтеплоенерго”

Додамо

Цієї осені відбулась одразу низка обшуків у столичних комунальних підприємствах.

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