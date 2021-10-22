Чергові обшуки у Києві: цього разу прийшли в КП "Плесо"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На території столичного комунального підприємства "Плесо" проводять обшуки за обвинуваченням у забрудненні довкілля та порушенні законодавства про охорону водних ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані КМДА.
Деталі
Обшуки проводять за фактом забруднення невідомими особами водойми оз. Опечень-5 2019 року. Тоді для виконання припису Держекоінспекції комунальне підприємство "Плесо" звернулося до Київської аварійно-рятувальної служби, яка ліквідувала наслідки зазначеного забруднення. Винних у скоєнні цього правопорушення досі не знайдено.
Обшуки здійснюють за обвинуваченням КП "Плесо" у забрудненні довкілля та порушенні законодавства про охорону водних ресурсів.
Додамо, що КП "Плесо" — балансоутримувач зазначеної водойми.
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Додамо
Цієї осені відбулась одразу низка обшуків у столичних комунальних підприємствах.