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Очередные обыски в Киеве: на этот раз пришли в КП "Плесо"

Киев • УНН

 • 20374 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. На территории столичного коммунального предприятия "Плесо" проводят обыски по обвинению в загрязнении окружающей среды и нарушении законодательства об охране водных ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.

Очередные обыски в Киеве: на этот раз пришли в КП "Плесо"

Детали

Обыски проводят по факту загрязнения неизвестными людьми водоема оз. Опечень-5 в 2019 году. Тогда для выполнения предписания Госэкоинспекции коммунальное предприятие "Плесо" обратилось в Киевскую аварийно-спасательную службу, которая ликвидировала последствия указанного загрязнения. Виновных в совершении этого правонарушения до сих пор не нашли.

Обыски осуществляют по обвинению КП "Плесо" в загрязнении окружающей среды и нарушении законодательства об охране водных ресурсов.

Добавим, что КП "Плесо" — балансодержатель указанного водоема.

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Добавим

Этой осенью состоялась сразу ряд обысков в столичных коммунальных предприятиях.

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