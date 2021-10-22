Очередные обыски в Киеве: на этот раз пришли в КП "Плесо"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. На территории столичного коммунального предприятия "Плесо" проводят обыски по обвинению в загрязнении окружающей среды и нарушении законодательства об охране водных ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.
Детали
Обыски проводят по факту загрязнения неизвестными людьми водоема оз. Опечень-5 в 2019 году. Тогда для выполнения предписания Госэкоинспекции коммунальное предприятие "Плесо" обратилось в Киевскую аварийно-спасательную службу, которая ликвидировала последствия указанного загрязнения. Виновных в совершении этого правонарушения до сих пор не нашли.
Обыски осуществляют по обвинению КП "Плесо" в загрязнении окружающей среды и нарушении законодательства об охране водных ресурсов.
Добавим, что КП "Плесо" — балансодержатель указанного водоема.
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Добавим
Этой осенью состоялась сразу ряд обысков в столичных коммунальных предприятиях.