Чергове зростання випадків COVID-19 на Львівщині: за добу майже 200
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Львові та на Львівщині на ранок 16 липня підтверджено 7622 випадки інфікування коронавірусом, з них 197 — за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міської ради.
“За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1144 ПЛР-тести, з них 197 — позитивні. Серед них львів’ян — 84. Загалом в роботу взяли 96 проб, залишок у холодильнику — 496 проб”, — йдеться у повідомленні.
Загалом коронавірусну інфекцію в області виявлено — у 7622 осіб, 199 людей померло. 1242 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, в Україні поменшало неготових до послаблення карантину областей.