Очередной рост случаев COVID-19 во Львовской области: за сутки почти 200
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Во Львове и Львовской области на утро 16 июля подтверждено 7622 случая инфицирования коронавирусом, из них 197 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского городского совета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1144 ПЦР-тесты, из них 197 - положительные. Среди них львовян - 84. Всего в работу взяли 96 проб, остаток в холодильнике - 496 проб", - говорится в сообщении.
В общем коронавирусную инфекцию в области обнаружено - у 7622 человек, 199 человек умерли. 1242 пациентов выздоровели.
Напомним, в Украине стало меньше неготовых к ослаблению карантина областей.