В Україні поменшало неготових до послаблення карантину областей

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська, Чернігівська області.

При цьому, Одещина "випала" зі списку. Київ не в списку вже десяток днів.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Кабмін встановив нові критерії для "червоних" країн з поширення COVID-19.