В Україні поменшало неготових до послаблення карантину областей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Станом на 15 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 6 регіонів України, що менше, ніж днем раніше. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська, Чернігівська області.
При цьому, Одещина "випала" зі списку. Київ не в списку вже десяток днів.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, Кабмін встановив нові критерії для "червоних" країн з поширення COVID-19.