Чергова новорічна пожежа в Росії: згоріли Дід Мороз і Снігуронька
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Петропавловську-Камчатському загорілися фігури Діда Мороза і Снігуроньки, встановлені під головною міською ялинкою. Про це повідомляє портал kam24, передає УНН.
Вогонь знищив фігури казкових персонажів практично повністю, але пожежникам вдалося запобігти загорянню новорічного дерева.
Зазначено, що, за попередньою інформацією, причиною інциденту стало коротке замикання.
Як повідомляв УНН, у Росії, в розпал святкування Нового року, в центрі міста згоріла ялинка.