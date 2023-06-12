Черга в Радбез ООН стоїть до 2051-го року – Кислиця

Цитата

"Ви не повірите, черга в Радбез стоїть до 51-го року. Якщо я не помиляюся, на виборах у 51-му році вже висунула свою кандидатуру Естонія… Україна теж висунула свою кандидатуру, вибори будуть майже через чверть століття", – посол України в ООН Сергій Кислиця

Доповнення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на підрив окупантами Каховської ГЕС, заявивши, що це є "ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну".

Також вдавшись до тактики затоплення, російські окупанти фактично визнали, що захоплені території їм не належать, і вони не в змозі ці землі утримати.