Черга в Радбез ООН стоїть до 2051-го року – Кислиця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Посол України в ООН Сергій Кислиця повідомив, що черга в Радбез ООН стоїть до 2051-го року, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Цитата
"Ви не повірите, черга в Радбез стоїть до 51-го року. Якщо я не помиляюся, на виборах у 51-му році вже висунула свою кандидатуру Естонія… Україна теж висунула свою кандидатуру, вибори будуть майже через чверть століття", – посол України в ООН Сергій Кислиця
Доповнення
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на підрив окупантами Каховської ГЕС, заявивши, що це є "ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну".
Також вдавшись до тактики затоплення, російські окупанти фактично визнали, що захоплені території їм не належать, і вони не в змозі ці землі утримати.