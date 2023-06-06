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"Руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну": генсек ООН відреагував на підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 883882 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на підрив окупантами Каховської ГЕС, заявивши, що це є "ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну". Про це пише УНН з посиланням на заяву від імені генсека ООН.

"Руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну": генсек ООН відреагував на підрив Каховської ГЕС

Деталі

Генсек ООН зазначив, що не знає точних обставин підриву Каховської ГЕС.

"ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну", - йдеться в заяві.

Крім того, Гутерреш заявив, що руйнування ГЕС є "колосальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою".

"Щонайменше 16 000 людей уже втратили домівки, а багато тисяч інших ризикують залишитися без доступу до безпечної та чистої питної води. Організація Об’єднаних Націй та гуманітарні партнери в координації з Урядом України максимально швидко реагують, аби надати допомогу, зокрема питну воду та таблетки для очищення води, а також іншу важливу підтримку", - підкреслив він.

Також, Генсек ООН назвав сьогоднішню трагедію "прикладом жахливої ціни війни" та знову закликав до "справедливого миру".

"Сьогоднішня трагедія є ще одним прикладом жахливої ціни війни для людей. Страждання переливається через край уже більше року. Це має припинитися. Напади на цивільне населення та критичну цивільну інфраструктуру повинні зупинитися. Ми повинні діяти, щоб забезпечити відповідальність і повагу до міжнародного гуманітарного права. Понад усе, я закликаю до справедливого миру згідно зі Статутом ООН, міжнародним правом та резолюціями Генеральної Асамблеї", - підсумував Антоніу Гутерреш.

Нагадаємо

Сьогодні на сторінці ООН у Twitter розмістили привітання з днем російської мови на тлі підриву росіянами Каховської ГЕС.

У МЗС України розкритикували ООН за таке привітання у Twitter з днем російської мови на тлі теракту, який здійснила росія.

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