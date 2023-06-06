"Разрушительное последствие российского вторжения в Украину": генсек ООН отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Детали

Генсек ООН отметил, что не знает точных обстоятельств подрыва Каховской ГЭС.

"ООН не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, приведших к разрушению Каховской ГЭС. Но ясно одно: это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину", - говорится в заявлении.

Кроме того, Гутерреш заявил, что разрушение ГЭС является "колоссальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой".

"По меньшей мере 16 000 человек уже потеряли дома, а многие тысячи других рискуют остаться без доступа к безопасной и чистой питьевой воде. Организация Объединенных Наций и гуманитарные партнеры в координации с Правительством Украины максимально быстро реагируют, чтобы оказать помощь, в частности питьевую воду и таблетки для очистки воды, а также другую важную поддержку", - подчеркнул он.

Также, Генсек ООН назвал сегодняшнюю трагедию "примером ужасной цены войны" и вновь призвал к "справедливому миру".

"Сегодняшняя трагедия является еще одним примером ужасной цены войны для людей. Страдания переливаются через край уже больше года. Это должно прекратиться. Нападения на гражданское население и критическую гражданскую инфраструктуру должны остановиться. Мы должны действовать, чтобы обеспечить ответственность и уважение к международному гуманитарному праву. Прежде всего, я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - подытожил Антониу Гутерреш.

Напомним

Сегодня на странице ООН в Twitter разместили поздравление с днем русского языка на фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС.

В МИД Украины раскритиковали ООН за такое поздравление в Twitter с днем русского языка на фоне теракта, который совершила россия.