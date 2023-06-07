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Кислиця в ООН: вдавшись до тактики затоплення, росія визнала, що захоплені території їй не належать

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Вдавшись до тактики затоплення, російські окупанти фактично визнали, що захоплені території їм не належать, і вони не в змозі ці землі утримати. Про це на засіданні Радбезу ООН заявив постійний представник України Сергій Кислиця, передає УНН.

Кислиця в ООН: вдавшись до тактики затоплення, росія визнала, що захоплені території їй не належать

Цитата

"Вдавшись до тактики випаленої землі, а в даному випадку – тактики затоплення, російські окупанти фактично визнали, що захоплені території їм не належить, і вони не в змозі ці землі утримати.

Теракт на Каховській ГЕС раніше активно обговорювався на рівні окупаційних військ Херсонської області, пропагандистів на російському телебаченні та в російському мзс, що свідчить про те, що він був спланований заздалегідь. Лист, поширений представником путіна в жовтні минулого року, був елементом цієї базової стратегії.

Тому сьогоднішня заява росії була передбачувано брехливою. Ми спостерігали ту саму техніку – звинувачувати жертву у власних злочинах. І було мало шансів, що країна, яка відчайдушно заперечувала свої військові злочини в Маріуполі, Бучі, Ізюмі, на Запорізькій АЕС, визнає відповідальність за сьогоднішню техногенну катастрофу", - зазначив Кислиця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: російські окупанти вже усвідомили, що з Криму їм доведеться втекти: Зеленський про підрив Каховської ГЕС

Деталі

Він також додав, що Каховську ГЕС неможливо підірвати обстрілом ззовні, а отже, вибух влаштувала саме російська федерація.

"Зазначу, що дамбу і всю Каховську ГЕС росія контролює вже більше року. Його фізично неможливо якось підірвати ззовні обстрілом. Його замінували російські окупанти. І підірвали. Вибух дамби Каховської ГЕС є актом екологічного та технічного тероризму, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття та ще одним прикладом геноциду росії проти українців", - наголосив постійний представник України при ООН.

Кислиця підкреслив, що росія своїми діями демонструє, що вона не зацікавлена в мирі та деескалації війни.

"Це відповідь кремля країнам, які закликають до мирних переговорів з рф. росія щойно своїми діями підтвердила, що вона зовсім не зацікавлена ні в деескалації, ні в мирі. Її потрібно зупинити та знешкодити, а не заспокоїти. І тому поразка росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо – буде найвагомішим внеском у безпеку нашого регіону та всього світу", - підсумував він.

Нагадаємо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на підрив окупантами Каховської ГЕС, заявивши, що це є "ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну".

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