Кислица в ООН: прибегнув к тактике затопления, россия признала, что захваченные территории ей не принадлежат

Цитата

"Прибегнув к тактике выжженной земли, а в данном случае – тактике затопления, российские оккупанты фактически признали, что захваченные территории им не принадлежат, и они не в состоянии эти земли удержать.

Теракт на Каховской ГЭС ранее активно обсуждался на уровне оккупационных войск Херсонской области, пропагандистов на российском телевидении и в российском мид, что свидетельствует о том, что он был спланирован заранее. Письмо, распространенное представителем путина в октябре прошлого года, было элементом этой базовой стратегии.

Поэтому сегодняшнее заявление россии было предсказуемо лживым. Мы наблюдали ту же технику – обвинять жертву в собственных преступлениях. И было мало шансов, что страна, которая отчаянно отрицала свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, на Запорожской АЭС, признает ответственность за сегодняшнюю техногенную катастрофу", - отметил Кислица.

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Детали

Он также добавил, что Каховскую ГЭС невозможно взорвать обстрелом извне, а значит, взрыв устроила именно российская федерация.

"Отмечу, что дамбу и всю Каховскую ГЭС россия контролирует уже больше года. Его физически невозможно как-то взорвать извне обстрелом. Его заминировали российские оккупанты. И взорвали. Взрыв дамбы Каховской ГЭС является актом экологического и технического терроризма, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия и еще одним примером геноцида россии против украинцев", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

Кислица подчеркнул, что россия своими действиями демонстрирует, что она не заинтересована в мире и деэскалации войны.

"Это ответ кремля странам, которые призывают к мирным переговорам с рф. россия только что своими действиями подтвердила, что она совсем не заинтересована ни в деэскалации, ни в мире. Ее нужно остановить и обезвредить, а не успокоить. И поэтому поражение россии – поражение, которое мы все равно обеспечим – будет самым весомым вкладом в безопасность нашего региона и всего мира", - подытожил он.



Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на подрыв оккупантами Каховской ГЭС, заявив, что это является "еще одним разрушительным последствием российского вторжения в Украину".