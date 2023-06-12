Очередь в Совбез ООН стоит до 2051-го года - Кислица

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"Вы не поверите, очередь в Совбез стоит до 51-го года. Если я не ошибаюсь, на выборах в 51-м году уже выдвинула свою кандидатуру Эстония… Украина тоже выдвинула свою кандидатуру, выборы будут почти через четверть века", – посол Украины в ООН Сергей Кислица

Дополнение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на подрыв оккупантами Каховской ГЭС, заявив, что это является "еще одним разрушительным последствием российского вторжения в Украину".

Также прибегнув к тактике затопления, российские оккупанты фактически признали, что захваченные территории им не принадлежат, и они не в состоянии эти земли удержать.