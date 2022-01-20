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Через відсутність вугілля простоює 10 із 23 блоків ТЕС - Укренерго

Через відсутність вугілля простоює 10 із 23 блоків ТЕС - Укренерго

Київ • УНН

 • 20082 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. 10 з 23 енергоблоків ТЕС державної компанії “Центренерго” не працюють через брак вугілля. Про це пише УНН із посиланням на дані системного оператора НЕК “Укренерго” станом на 17:00.

Деталі

Найбільше енергоблоків через брак вугілля простоює на Зміївській ТЕС. На станції не працює 6 з 10 блоків. На Трипільській ТЕС через відсутність вугілля простоює 2 блоки і 1 контур, на Вуглегірській — 1 енергоблок.

Нагадаємо

Раніше, у профільному комітеті повідомили, що запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ під час нинішнього осінньо-зимового періоду вперше перевищили показники минулого року.

Доповнення

В Україні з початком опалювального сезону говорили про невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії. При цьому Росія відмовилася експортувати в Україну вугілля, яке використовують на ТЕС для виробництва електрики.

На тлі такої ситуації Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з'явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.

Щоб уникнути дефіциту ресурсу та забезпечити склади паливом, Україна розпочала його імпорт, утому числі морем. За місяць запаси вугілля на складах України зросли майже на 38%.

Водночас, за даними Міненерго, у цьому опалювальному сезоні в Україні споживання електроенергії зросло майже на 6%, а споживання газу знизилося приблизно на стільки ж.

При цьому прем'єр Денис Шмигаль 15 грудня заявляв, що жодних віялових відключень споживачів від початку опалювального сезону не відбувалось. А кількагодинні відключення, які можуть мати місце в тому чи іншому місті, за його словами, — це "невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами".

У Міненерго вказували: якщо українцям і відключають електроенергію - не через дефіцит. Єдина причина відсутності в домівках українців електропостачання є проведення планових та аварійних ремонтів оператором систем розподілення, зазначали у міністерстві.

Однак, тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 8 годин на добу у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням, зазначали у регуляторі - НКРЕКП.

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