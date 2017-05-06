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Через вибух на Донеччині постраждали двоє юнаків

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 травня. УНН. У Великоновосілківському районі через вибух невідомого предмета постраждали двоє юнаків. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.

Через вибух на Донеччині постраждали двоє юнаків

У покинутій будівлі колишнього заводу в селі Червона Поляна група дітей шукала метал, коли один з них натрапив на предмет, схожий на патрон. За попередніми даними, вибух стався в результаті необережного поводження з боєприпасом. З вибуховими травмами госпіталізовані 15-річний хлопчик і його 22-річний товариш.

“Сьогодні о 14:00 до чергової частини Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, до лікарнs були доставлені двоє хлопців: неповнолітній з діагнозом травматична ампутація 3-х пальців руки, інший — з забійними ранами тулуба. Постраждалим надана медична допомога, їхньому життю нічого не загрожує.

Постраждалі хлопці розповіли поліцейським, що вони вчотирьох пішли в покинутий завод шукати метал. Там 22-річний хлопець побачив циліндричний предмет, схожий на патрон, взяв його в руки і передав неповнолітньому товаришеві, а той ударив по стіні, в результаті чого стався вибух”, — йдеться в повідомленні.

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Найбільше постраждав 15-річний підліток і його знайомий, який знаходився поблизу. Інші діти залишилися неушкодженими.

Зараз на місці події працюють вибухотехніки, які обстежують прилеглу територію і встановлюють вибухонебезпечний предмет, який знайшли діти.

Попередня правова кваліфікація — ч.1 ст. 122 “Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості” Кримінального кодексу України.

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