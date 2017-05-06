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Из-за взрыва в Донецкой области пострадало двое юношей

Киев • УНН

 • 8644 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 мая. УНН. В Великоновоселковском районе из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое юношей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Из-за взрыва в Донецкой области пострадало двое юношей

В заброшенном здании бывшего завода в селе Красная Поляна группа детей искала металл, когда один из них наткнулся на предмет, похожий на патрон. По предварительным данным, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с боеприпасом. С взрывчатыми травмами госпитализированы 15-летний мальчик и его 22-летний товарищ.

“Сегодня в 14:00 в дежурную часть Великоновоселковского отделения полиции поступило сообщение от медиков, в больницу были доставлены двое ребят: несовершеннолетний с диагнозом травматическая ампутация 3-х пальцев руки, другой — с забойными ранами туловища. Пострадавшим оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.

Пострадавшие ребята рассказали полицейским, что они вчетвером пошли в заброшенный завод искать металл. Там 22-летний парень увидел цилиндрический предмет, похожий на патрон, взял его в руки и передал несовершеннолетнему товарищу, а тот ударил по стене, в результате чего произошел взрыв”, — говорится в сообщении.

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Больше всего пострадал 15-летний подросток и его знакомый, который находился поблизости. Другие дети остались неповрежденными.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, которые обследуют прилегающую территорию и устанавливают взрывоопасный предмет, который нашли дети.

Предварительная правовая квалификация — ч.1 ст. 122 “Умышленное средней тяжести телесное повреждение” Уголовного кодекса Украины.

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