Через теплу погоду в миколаївському зоопарку вже прокинулися бабаки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Через теплу зиму бабаки вже розкупорили вхід в нору, де вони проводять більшу частину часу і це означає, що звірята вже прокинулися. Про це повідомляється на сторінці зоопарку у Facebook, передає УНН.
“Влітку бабаки залягли в сплячку теж досить рано — 14 червня, позначилася дуже суха і спекотна погода. Але ось такого раннього пробудження — 3 січня — співробітники зоопарку не пам’ятають. Для порівняння, в 2017 році бабаки прокинулися 22 лютого, майже на два місяці пізніше”, — зазначили в зоопарку.
Зараз бабакам уже запропонували їхні улюблені корми — капусту, моркву та інші овочі, хоча в перші дні тваринки не їдять, цікавитись кормом починають трохи згодом. На поверхню вони вилазять дуже рідко, їх рідко можуть побачити навіть співробітники зоопарку.
Нагадаємо, 2017 рік посів третє місце серед найтепліших у Києві, усього протягом року було зареєстровано 24 температурних рекорди.