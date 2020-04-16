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Через сильний вітер впала частина риштувань Подільського мосту у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Києві частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу впала через сильний вітер. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Через сильний вітер впала частина риштувань Подільського мосту у столиці

“Сьогодні, 16 квітня, через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу. Ці конструкції використовують для виконання робіт із антикорозійного захисту металоконструкцій арки мосту”, — написав Поворозник.

За його словами, конструкції мосту непошкоджені, постраждалих немає.

"Наразі, вже виконуються роботи з відновлення тимчасових конструкцій риштувань",- зазначив Поворозник.

Нагадаємо, столицю України — Київ — накрила пилова буря.

Як повідомлялося, до кінця року у Києві планують відкрити сполучення між лівим і правим берегом через Подільсько-Воскресенський міст.

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