Через сильний вітер впала частина риштувань Подільського мосту у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Києві частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу впала через сильний вітер. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні, 16 квітня, через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу. Ці конструкції використовують для виконання робіт із антикорозійного захисту металоконструкцій арки мосту”, — написав Поворозник.
За його словами, конструкції мосту непошкоджені, постраждалих немає.
"Наразі, вже виконуються роботи з відновлення тимчасових конструкцій риштувань",- зазначив Поворозник.
Нагадаємо, столицю України — Київ — накрила пилова буря.
Як повідомлялося, до кінця року у Києві планують відкрити сполучення між лівим і правим берегом через Подільсько-Воскресенський міст.