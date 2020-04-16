-За сильного ветра упала часть лесов Подольского моста в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киеве часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода упала за сильного ветра. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня, 16 апреля, из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста”, — написал Поворозник.
По его словам, конструкции моста неповрежденные, пострадавших нет.
“Сейчас уже выполняются работы по восстановлению временных конструкций лесов”, — отметил Поворозник.
Напомним, столицу Украины — Киев — накрыла пылевая буря.
Как сообщалось, до конца года в Киеве планируют открыть сообщение между левым и правым берегом через Подольско-Воскресенский мост.