Через ракетний удар рф по Кривому Рогу 4 загиблих, 6 поранених: показали масштаби руйнувань

У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки рф вже 4 загиблих та 6 поранених, повідомили у ДСНС України, показавши масштаби руйнувань наслідок ворожого удару, пише УНН.

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"Ворог завдав ракетних ударів по Кривому Рогу! Частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів. Також ракети влучили по відкритій території. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа. Загинули 4 людини, шестеро постраждали", - повідомили у ДСНС України у соцмережах.

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