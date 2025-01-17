Из-за ракетного удара рф по Кривому Рогу 4 погибших, 6 раненых: показали масштабы разрушений
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф в Кривом Роге погибли 4 человека, 6 ранены. Повреждены учебное заведение, два многоквартирных дома и хозяйственная постройка.
В Кривом Роге в результате ракетной атаки рф уже 4 погибших и 6 раненых, сообщили в ГСЧС Украины, показав масштабы разрушений в результате вражеского удара, пишет УНН.
Детали
"Враг нанес ракетные удары по Кривому Рогу! Частично разрушено четырехэтажное здание одного из учебных заведений. Также ракеты попали по открытой территории. Повреждены 2 многоквартирных дома и хозяйственная постройка. На четвертом этаже одного из домов возник пожар. Погибли 4 человека, шестеро пострадали", - сообщили в ГСЧС Украины в соцсетях.
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