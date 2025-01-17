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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за ракетного удара рф по Кривому Рогу 4 погибших, 6 раненых: показали масштабы разрушений

Киев  •  УНН

 • 1860 просмотра

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В результате ракетной атаки рф в Кривом Роге погибли 4 человека, 6 ранены. Повреждены учебное заведение, два многоквартирных дома и хозяйственная постройка.

В Кривом Роге в результате ракетной атаки рф уже 4 погибших и 6 раненых, сообщили в ГСЧС Украины, показав масштабы разрушений в результате вражеского удара, пишет УНН.

Детали

"Враг нанес ракетные удары по Кривому Рогу! Частично разрушено четырехэтажное здание одного из учебных заведений. Также ракеты попали по открытой территории. Повреждены 2 многоквартирных дома и хозяйственная постройка. На четвертом этаже одного из домов возник пожар. Погибли 4 человека, шестеро пострадали", - сообщили в ГСЧС Украины в соцсетях.

В Кривом Роге объявляют день траура из-за смертельной атаки рф на жилые дома17.01.25, 13:45 • 3621 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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