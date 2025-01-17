В Кривом Роге объявляют день траура из-за смертельной атаки рф на жилые дома
Киев • УНН
В результате российской атаки на Кривой Рог погибли 4 мирных жителей, еще 5 получили ранения. Повреждены две многоэтажки, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге 20 января будет объявлен день траура по жертвам атаки рф на город, сообщил в пятницу председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, уже четверо погибших. Простые гражданские люди, которые просто были во дворе своего пятиэтажного дома. На понедельник, 20 января, в городе будет объявлен день траура
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По данным главы ОВА Сергея Лысака, известно о 4 погибших и 5 раненых из-за атаки рф, три человека в тяжелом состоянии. Из-за вражеского удара повреждены две многоэтажки.
Атака рф на Кривой Рог: повреждены две многоэтажки, трое из 5 пострадавших в тяжелом состоянии17.01.25, 13:39 • 4071 просмотр