Атака рф на Кривой Рог: повреждены две многоэтажки, трое из 5 пострадавших в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате атаки РФ в Кривом Роге повреждены две пятиэтажки и нежилое здание. Пять человек пострадали, трое из них в тяжелом состоянии.
В результате атаки рф в Кривом Роге повреждены две пятиэтажки и нежилое здание, пять человек пострадали, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В Кривом Роге повреждены 2 пятиэтажки. В одной из них возник пожар. Изувечено и здание, которое не эксплуатировалось. Обследование пораженной территории продолжается. По уточненной информации, пострадали 5 человек. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двоим оказали помощь на месте
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