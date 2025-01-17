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Атака рф на Кривий Ріг: пошкоджено дві багатоповерхівки, троє з 5 постраждалих у тяжкому стані

Київ • УНН

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Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі пошкоджено дві п'ятиповерхівки та нежитлову будівлю. П'ятеро людей постраждали, троє з них у важкому стані.

Внаслідок атаки рф у Кривому Розі пошкоджено дві п'ятиповерхівки та нежитлову будівлю, 'ятеро людей постраждали, троє з них у тяжкому стані, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У Кривому Розі пошкоджені 2 п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває. За уточненою інформацією, постраждали 5 людей. Троє госпіталізовані у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці

- написав Лисак.

Атака рф на Кривий Ріг: кількість жертв зросла до 417.01.25, 13:22 • 26624 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kryvyi-rihКривий Ріг

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