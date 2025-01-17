Атака рф на Кривий Ріг: пошкоджено дві багатоповерхівки, троє з 5 постраждалих у тяжкому стані

Внаслідок атаки рф у Кривому Розі пошкоджено дві п'ятиповерхівки та нежитлову будівлю, 'ятеро людей постраждали, троє з них у тяжкому стані, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У Кривому Розі пошкоджені 2 п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває. За уточненою інформацією, постраждали 5 людей. Троє госпіталізовані у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці - написав Лисак.

Атака рф на Кривий Ріг: кількість жертв зросла до 4