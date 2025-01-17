У Кривому Розі оголошують день жалоби через смертельну атаку рф на житлові будинки

У Кривому Розі 20 січня буде оголошено день жалоби за жертвами атаки рф на місто, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

На жаль, вже четверо загиблих. Прості цивільні люди, які просто були у дворі свого п'ятиповерхового будинку. На понеділок, 20 січня, у місті буде оголошено день жалоби - написав Вілкул.

Доповнення

За даними голови ОВА Сергія Лисака, відомо про 4 загиблих та 5 поранених через атаку рф, троє людей у тяжкому стані. Через ворожий удар пошкоджено дві багатоповерхівки.

Атака рф на Кривий Ріг: пошкоджено дві багатоповерхівки, троє з 5 постраждалих у тяжкому стані