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У Кривому Розі оголошують день жалоби через смертельну атаку рф на житлові будинки

Київ • УНН

 • 29991 перегляди

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинуло 4 мирних жителів, ще 5 отримали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки, троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

У Кривому Розі 20 січня буде оголошено день жалоби за жертвами атаки рф на місто, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

На жаль, вже четверо загиблих. Прості цивільні люди, які просто були у дворі свого п'ятиповерхового будинку. На понеділок, 20 січня, у місті буде оголошено день жалоби

- написав Вілкул. 

Доповнення

За даними голови ОВА Сергія Лисака, відомо про 4 загиблих та 5 поранених через атаку рф, троє людей у тяжкому стані. Через ворожий удар пошкоджено дві багатоповерхівки.

Атака рф на Кривий Ріг: пошкоджено дві багатоповерхівки, троє з 5 постраждалих у тяжкому стані17.01.25, 13:39 • 25366 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
kryvyi-rihКривий Ріг

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