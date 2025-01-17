У Кривому Розі оголошують день жалоби через смертельну атаку рф на житлові будинки
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинуло 4 мирних жителів, ще 5 отримали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки, троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.
У Кривому Розі 20 січня буде оголошено день жалоби за жертвами атаки рф на місто, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
На жаль, вже четверо загиблих. Прості цивільні люди, які просто були у дворі свого п'ятиповерхового будинку. На понеділок, 20 січня, у місті буде оголошено день жалоби
Доповнення
За даними голови ОВА Сергія Лисака, відомо про 4 загиблих та 5 поранених через атаку рф, троє людей у тяжкому стані. Через ворожий удар пошкоджено дві багатоповерхівки.
Атака рф на Кривий Ріг: пошкоджено дві багатоповерхівки, троє з 5 постраждалих у тяжкому стані17.01.25, 13:39 • 25366 переглядiв