Через пожежу в Балаклії евакуйовують прилеглий до арсеналу приватний сектор
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Через пожежу на колишній території 65-го арсеналу в Балаклії евакуюють прилеглі до арсеналу вулицю та приватний сектору. Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.
"Пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу в Балаклії розпочалась під час проведення робіт із розмінування. Зараз її локалізують. Ситуація контрольована. Про евакуацію всього міста не йдеться. Евакуюють вулицю Арсенальна та прилеглий до 65-го арсеналу приватний сектор, — повідомила Ю.Світлична.
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Вона додала, що всі заходи для забезпечення безпеки мирних жителів вживаються.
Нагадаємо, 3 травня о 13:35 внаслідок загоряння сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення та розмінування залишків снарядів, що не розірвалися в результаті торішньої НС, почалася пожежа.
До локалізації пожежі залучено два пожежних танки й інженерну машину розгородження. Особовий склад, який залучався до робіт з розмінування, евакуйований.