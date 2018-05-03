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Из-за пожара в Балаклее эвакуируют прилегающий к арсенала частный сектор

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Из-за пожара на бывшей территории 65-го арсенала в Балаклее эвакуируют прилегающие к арсеналу улицу и частный сектор. Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.

Из-за пожара в Балаклее эвакуируют прилегающий к арсенала частный сектор

"Пожар на прежней технической территории 65-го арсенала в Балаклее начался во время проведения работ по разминированию. Сейчас его локализуют. Ситуация контролируется. Об эвакуации всего города речь не идет. Эвакуируют улицу Арсенальную и прилегающей к 65-му арсеналу частный сектор, - сообщила Ю.Светличная.

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Она добавила, что все меры для обеспечения безопасности мирных жителей принимаются.

Напомним, 3 мая в 13:35 в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, неразорвавшихся в результате прошлогоднего ЧП, начался пожар.

Для локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован.

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