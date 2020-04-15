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Через посушливе літо: Шмигаль пояснив виділення 100 млн грн на роботу пожежників

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Уряд виділив 100 млн гривень на роботу пожежників та рятувальників, адже попереду прогнозується посушливе літо. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Через посушливе літо: Шмигаль пояснив виділення 100 млн грн на роботу пожежників

“Нас чекає посушливе літо, тому ми готуємося до нових викликів, на роботу пожежників та рятувальників уряд виділив додаткові 100 млн гривень. Крім того, разом з народними депутатами змінили те неподобство, коли штраф за підпал сухостою був лише 170 гривень, тепер такі штрафи збільшені у сотні разів, але ми будемо працювати далі над криміналізацією цих порушень”, — зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону № 2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об’єктів рослинного світу. 

Також нагадаємо, Кабмін виділив понад сотню мільйонів на ліквідацію пожежі в зоні відчуження та наслідків НС.

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