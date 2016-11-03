Через обстріл у Виноградному без газу залишилися близько 600 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Виноградному в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено чотири житлові будинки та газопровід, внаслідок чого без газопостачання залишилися близько 600 будинків. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
До Лівобережного відділення поліції Маріуполя надійшло повідомлення про те, що вчора о 23:30 було обстріляне селище Виноградне.
“Зафіксовано пошкодження газопровіду по вулиці Радянській, через що без газопостачання залишились близько 600 будинків. Пошкоджено 4 житлових будинків”, — повідомили правоохоронці.
Інформації про жертви серед місцевого населення не має. Обставини події уточнюються. Попередня правова кваліфікація — ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.