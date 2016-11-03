Из-за обстрела в Виноградном без газа остались около 600 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Виноградном в результате обстрела боевиков повреждены четыре жилых дома и газопровод, в результате чего без газоснабжения остались около 600 домов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
В Левобережное отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о том, что вчера в 23:30 был обстрелян поселок Виноградное.
"Зафиксировано повреждение газопровода по улице Советской, из-за чего без газоснабжения остались около 600 домов. Повреждены 4 жилых дома, - сообщили правоохранители.
Информации о жертвах среди местного населения нет. Обстоятельства происшествия уточняются. Предварительная правовая квалификация - 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.