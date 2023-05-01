Через нічну ракетну атаку рф необхідності в обмеженнях у подачі світла немає - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Станом на 1 травня дефіциту електроенергії в Україні немає. Обсягів виробництва достатньо для покриття споживання, повідомляє Укренерго, пише УНН.
Цитата
“Ракетна атака росіян зранку 1 травня не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання. Станом на 1 травня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Продовжуються ремонти на багатьох енергоблоках теплової генерації. Їхні потужності наразі компенсуються роботою переважно гідроелектростанцій, які через водопілля працюють не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби. Також активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії”, - ідеться у повідомленні.
Деталі
Внаслідок ракетних атак з боку рф у деяких областях України вчора були проблеми з електропостачанням, але завдяки роботі ремонтних бригад було відновлено магістральну лінію електропередачі у центральному районі. Також зараз продовжуються ремонтні роботи на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, вказали в Укренерго.
Доповнення
Укренерго зазначає, що повернення до рівня надійності енергопостачання, який був до масових обстрілів, потребує чимало ресурсів та часу. Також національна енергетична компанія закликає громадян до свідомого користування електроенергією, аби полегшити балансування енергосистеми.
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