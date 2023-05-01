Посол США в Україні назвала нічну ракетну атаку рф варварською
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала нічну ракетну атаку росії варварською, передає УНН.
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«росія знову запустила ракети глибокої ночі по українських містах, де мали б безпечно та спокійно спати мирні жителі, включно з дітьми. Я вдячна тим, хто захищає небо України, і Сполучені Штати продовжуватимуть наполегливо та швидко працювати, щоб підтримати їх та їх здатність перемогти варварські напади росії на народ України», - написала у Twitter.
Доповнення
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 ракет із 18, під час нічної атаки російських окупантів на Україну.
Кількість постраждалих через нічну атаку російських окупантів у Павлоградському районі на Дніпропетровщині сягнула 34, серед них - 5 дітей.