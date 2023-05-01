Дніпропетровщина: через нічну атаку рф уже 34 постраждалих, п'ятеро з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Кількість постраждалих через нічну атаку російських окупантів у Павлоградському районі на Дніпропетровщині зросла до 34, серед них - 5 дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Уже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці – лише 8 років", - повідомив Лисак.
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Зі слів голови ОВА, у людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. "Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно", - зазначив він.
Доповнення
Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині.