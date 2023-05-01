Нічна ракетна атака рф: росіяни вдарили по Павлограду і району, постраждали 25 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Попередньо, постраждали 25 людей, серед яких троє дітей. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство, у житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, передає УНН.
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«Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти», - написав Лисак.
Деталі
За його словами, у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.
«У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів», - повідомив Лисак.
Він зазначив, що також є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межиріцькій – пошкоджено школу.
«На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється», - додав він.
Доповнення
Знищено 15 ракет із 18 під час нічної атаки російських окупантів на Україну.