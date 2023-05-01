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Ночная ракетная атака рф: россияне ударили по Павлограду и району, пострадали 25 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. Предварительно, пострадали 25 человек, среди которых трое детей. В Павлограде повреждено промышленное предприятие, в жилом районе повреждены 19 многоэтажек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования «Восток» сбили. Но есть и попадания. Досталось Павлоградскому району. Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое – детей», - написал Лысак.

Детали

По его словам, в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили.

«В жилом районе изувечено 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов», - сообщил Лысак.

Он отметил, что также есть разрушения и в громадах района. В Вербковской – побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа.

«На местах прилетов работают все службы. Информация уточняется», - добавил он.

Дополнение

Уничтожено 15 ракет из 18 во время ночной атаки российских оккупантов на Украину.

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