Днепропетровская область: из-за ночной атаки рф уже 34 пострадавших, пятеро из них - дети

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"Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пять детей. Самой младшей девочке – всего 8 лет", - сообщил Лысак.

Детали

По словам главы ОВА, у людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. "Две женщины, 45 и 55 лет, в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно", - отметил он.

Дополнение

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Павлоградскому району в Днепропетровской области.