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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Через нерозчищені дороги на Львівщині "полетіли голови"

Через нерозчищені дороги на Львівщині "полетіли голови"

Київ • УНН

 • 11240 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через погано очищенні від снігу дороги Львівська облдержадміністрація звільнить двох чиновників. Про це проінформувала заступниця ЛОДА Ірина Гримак, повідомляє УНН.

“Звільнення чиновників через негоду вже відбулися. Учора було прийняте рішення про звільнення керівника Городоцького районного управління дорожнього господарства. І сьогодні вже є вказівка про звільнення виконуючого обов’язки голови Бродівської районної адміністрації. Рішення прийняли через недостатню організацію роботи на дорогах по забезпеченню громадського транспорту і загалом через наслідки їх роботи”, — заявила І.Гримак.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, без світла у Львівській області залишаються 53 населені пункти.

Українські Національні Новини

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