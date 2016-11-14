Из-за нерасчищенных дорог во Львовской области "полетели головы"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за плохо расчищенных от снега дорог Львовская облгосадминистрация уволила двух чиновников. Об этом проинформировала заместитель ЛОГА Ирина Гримак, сообщает УНН.
"Увольнения чиновников из-за непогоды уже состоялись. Вчера было принято решение об увольнении руководителя Городокского районного управления дорожного хозяйства. И сегодня уже есть указание об увольнении исполняющего обязанности главы Бродовской районной администрации. Решение приняли из-за недостаточной организации работы на дорогах по обеспечению общественного транспорта и в целом из-за последствий их работы", - заявила И.Гримак.
Напомним, как сообщал УНН, без света во Львовской области остаются 53 населенных пункта.