Через негоду в Україні залишаються знеструмленими понад 60 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 66 нас. пункти у 3 областях, а саме: Дніпропетровська – 46 н.п., Луганська – 11 н.п. та Київська – 9 н.п. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об’єктів житлової сфери.
Львівська область
Залишаються підтопленими 4 присадибні ділянки та 3 підвали житлових будинків в с. Зарічне Стрийського р-ну (всього в 4 районах області було підтоплено 60 присадибних ділянок, 25 житлових будинків та 9 підвалів житлових будинків. Пошкоджено дві дороги місцевого значення).
Чернігівська область
Залишається підтопленою 1 присадибна ділянка (всього в м. Чернігів було частково підтоплено 40 вулиць та близько 100 присадибних ділянок).
До ліквідації наслідків негоди від ДСНС протягом минулої доби залучалось 65 од. тех. та 182 чол. о/с. За добу відкачано понад 9300 м куб. води.
На даний час проводяться роботи по відновленню електропостачання, відкачці води та ліквідації наслідків негоди. Погодні умови стабілізувались.
За даними Укргідрометцентру на території країни очікуються невеликі та помірні дощі (крім південних областей). На сході країни окремі пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Температура повітря в західних та північних областях 14-19 С, на решті території 20-25 С.
Як повідомляв УНН, сьогодні зранку, внаслідок ускладнення погодних умов, а саме грозу та пориви вітру, було знеструмлено 136 населених пунктів у 4 областях.