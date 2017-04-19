Через негоду в Дніпрі впало 2,6 тис. дерев
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Внаслідок негоди, що вирує в Дніпрі, впало близько 2 тис. 600 дерев. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.
“Так, це стихійне лихо. Так, в місті повалило 2600 дерев. Так, ми закриваємо школи. Так, можливі підтоплення. У Дніпрі рекордно високий рівень води. Так, неможливо знову запустити опалення. Ні за лімітами газу, ні по технології. Мінімум тиждень на розповітрювання тощо. Так, можливі перебої з електрикою і водою”, — зазначив міський голова.
У коментарях користувачі навіть пропонували допомогти у ліквідації негоди.
“Може варто зібрати народ, поволонтерити? Я готовий за 120 км приїхати зі своєю пилкою. У нас з погодою легше”, — написав користувач Віталій Карячка.
За кілька хвилин до цього повідомлення, Б.Філатов зазначив, що школи Дніпра через негоду закрили до 21 квітня.
Нагадаємо, внаслідок дощів з мокрим снігом та шквалистих поривів вітру й спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях: Дніпропетровській — 73, Харківській — 38, Полтавській — 35, Херсонській — 4, Кіровоградській — 1 та Запорізькій — 1.
Рішення про призупинення навчання вже прийняли в школах Миколаєва та Нікополя. Окрім цього, ОДА рекомендувала призупинити навчання на Кіровоградщині.