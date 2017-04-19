Из-за непогоды в Днепре упало 2,6 тыс. деревьев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17275 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77396 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139444 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110648 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112604 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109961 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102307 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106399 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103077 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149608 просмотра

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Из-за непогоды в Днепре упало 2,6 тыс. деревьев

Из-за непогоды в Днепре упало 2,6 тыс. деревьев

Киев  •  УНН

 • 11437 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вследствие непогоды, которая разыгралась в Днепре, упало около 2 тыс. 600 деревьев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.

“Да, это стихийное бедствие. Так, в городе повалены 2600 деревьев. Да, мы закрываем школы. Да, возможны подтопления. В Днепре рекордно высокий уровень воды. Да, невозможно снова запустить отопление. Ни по лимитам газа, ни по технологии. Минимум неделю на развоздушивание и прочее. Да, возможны перебои с электричеством и водой”, — отметил городской голова.

В комментариях пользователи даже предлагали помочь в ликвидации непогоды.

“Может, стоит собрать народ, поволонтерить? Я готов за 120 км приехать со своей пилой. У нас с погодой легче”, — написал пользователь Виталий Карячка.

За несколько минут до этого сообщения, Б.Филатов отметил, что школы Днепра из-за непогоды закрыли до 21 апреля.

Напомним, в результате дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, обесточены 152 населенных пунктов в шести областях: Днепропетровской — 73, Харьковской — 38, Полтавской — 35, Херсонской — 4, Кировоградской — 1 и Запорожской — 1.

Решение о приостановлении обучения уже приняли в школах Николаева и Никополя. Кроме этого, ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области.

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