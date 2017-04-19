Из-за непогоды в Днепре упало 2,6 тыс. деревьев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вследствие непогоды, которая разыгралась в Днепре, упало около 2 тыс. 600 деревьев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.
“Да, это стихийное бедствие. Так, в городе повалены 2600 деревьев. Да, мы закрываем школы. Да, возможны подтопления. В Днепре рекордно высокий уровень воды. Да, невозможно снова запустить отопление. Ни по лимитам газа, ни по технологии. Минимум неделю на развоздушивание и прочее. Да, возможны перебои с электричеством и водой”, — отметил городской голова.
В комментариях пользователи даже предлагали помочь в ликвидации непогоды.
“Может, стоит собрать народ, поволонтерить? Я готов за 120 км приехать со своей пилой. У нас с погодой легче”, — написал пользователь Виталий Карячка.
За несколько минут до этого сообщения, Б.Филатов отметил, что школы Днепра из-за непогоды закрыли до 21 апреля.
Напомним, в результате дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, обесточены 152 населенных пунктов в шести областях: Днепропетровской — 73, Харьковской — 38, Полтавской — 35, Херсонской — 4, Кировоградской — 1 и Запорожской — 1.
Решение о приостановлении обучения уже приняли в школах Николаева и Никополя. Кроме этого, ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области.