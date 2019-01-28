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Через негоду в аеропорту "Бориспіль" затримують рейси

Через негоду в аеропорту "Бориспіль" затримують рейси

Київ • УНН

 • 19220 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. На фоні ускладнених погодних умов в аеропорті "Бориспіль" спостерігаються затримки рейсів. Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-табло аеропорту.

"В аеропорту "Бориспіль" затримується рейс до Шарм-Ель-Шейх на 1 годину, він мав вилетіти о 14:00, зараз виліт очікується о 15:00. Рейс, який повинен був прибути до аеропорту "Бориспіль" з Гоа о 13:15, очікується о 13:34. Рейси EK 2353 та FZ 727 з Дубай мали прибути о 13:25, зараз очікуються о 13:34. Літак із Бангкока мав прибути до Києва об 17:55, зараз прибуття очікується о 18:05",- йдеться в повідомленні.

Аеропорт "Київ" працює в штатному режимі, рейси прибувають і відлітають вчасно.

Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту Одеса через негоду відмінили прибуття рейсу з Відня та відправлення.

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